Büyükekşi'nin her gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. 'Yeteer' diye bağırmasını icat eden ajansa bakın kaç lira ödenmiş? Mirza Şeker ortaya çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık koltuğunda oturmakta inat eden Mehmet Büyükekşi yönetiminin skandalları bitmek bilmiyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana inanılmaz olaylara imza atan Büyükekşi'nin her gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor.

İşte Büyükekşi yönetiminin geldiği günden bu yana imza attığı akıl almaz icraatları:

1 - İlk iş TFF’de görev yapan liyakatli kişileri ve 65 yaş üstü emeklileri işten çıkardı. Personelle alakalı büyük bir plan yapmıştı. Öncelikle kurumun içini boşaltacaktı. Bu yüzden 100’e yakın kişiyle yolları ayırdı.

2 - Ardından neredeyse hiçbirisi futbolun içinden gelmeyen, başka sektörlerden gelen liyakatsiz kişileri alakasız görevlere atadı.

3 - Mevcut Genel Sekreter yardımcıları ile anlaştı. Genel sekreter yardımcılığı olmayacak dedi ve hepsini direktör düzeyine indirdi.

4 - Sonra “Sadece 2 genel sekreter yardımcısı olacak. Bir tanesi futboldan, diğeri idari işlerden sorumlu olacak” dedi ve hepsi futbolun içinden gelen 7 genel sekreter yardımcısının görevine ya son verdi ya da titrini değiştirdi.

5 - Daha önce Türk Şeker Genel Müdürlüğü görevinde bulunan, bir dönem Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim İstanbul Grup Başkanlığı yapan Eren Yeşilyurt'u Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Eren Yeşilyurt hakkında yabancı ortaklı büyük bir şirketin incelemesini kapatmak üzere tecrübesiz bir müfettişi ataması ve 17/25 olayından 2 hafta önce bu incelemenin kapatılmasıyla ilgili iddialar ortadaydı.

6 - Yeşilyurt’la birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi’nde çalışan, bir dönem Tarım Kredi Holding’in CEO’luk görevini yapan Ergin İçenli, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü olarak atandı.

7 - Atanmadan sadece 3 ay önce tanıdığı kişileri araya koyarak TFF’ye zeytinyağı satmaya çalışan, Savorel Zeytin Yağı firmasının kurucusu Yasemin Erdemir Güzeloğlu, TFF Kaynak Geliştirme ve Pazarlama Direktörü oldu. Güzeloğlu geçmişte Türkiye Tanıtım Grubu İcra Direktörlüğü ve THY’de interaktif pazarlama ve iletişim menajeri olarak görev yapmıştı. TFF Mali İşler Direktörlüğü görevi ise Büyükekşi tarafından Özen Alışveriş Hizmetleri’nde, Pakpen’de ve Doğuş Otomotiv’de çalışan Güner Özkan’a verildi. Atamalar futbolla hiçbir alakası olmayan kişilerden seçiliydi.

8 - Mehmet Büyükekşi, bankacılık sektöründe iş hayatına başlayan, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda uzman yardımcılığı görevinde bulunan, Özel Kalem Müdürlüğü, Bakan Danışmanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde çalışan Medine Arslan’ı, Kurumsal İletişim Direktörü olarak atadı.

9 - Altınbaş Kuyumculuk, Atlas Kuyumculuk., İpekyolu Nakliye, Migros Beylikdüzü, Neomarin AVM, ESPARK AVM, Water Garden AVM, Ziylan AVM gibi şirketlerde çalışan Serhat Mermer, 19 Aralık 2022 tarihinde bu üstün başarıları sayesinde Başkan Başdanışmanı olarak atandı. Mermer, 1 yıl bu görevi sürdürdü ve “Galatasaray’a içerden bilgi veriyor” iddiasıyla Fenerbahçe tarafından istenmeyen adam ilan edildi ve çekilen rest sonrası görevden alındı.

10 - Tek bir kişi kalmıştı Genel Sekreter Kadir Kardaş. Mehmet Büyükekşi ne yaptı etti ve en sonunda Kadir Kardaş’ı da halletti. Yerine 6 yıl rütbeli askerlik yapmış, Güneş Sigorta CEO’luk görevinde bulunmuş, Beinsports İnsan Kaynakları Direktörü Av. Taner Senseven’i getirdi ve üst kademe tamamen değişmiş oldu.

11 - Özellikle Eren Yeşilyurt’un Genel Sekreter Yardımcısı, Medine Arslan’ın Kurumsal İletişim Direktörü olmasıyla birlikte birbiri ardına bomba işler de gelmeye başladı. TFF Kurumsal İletişim Direktörü, “ZTK (Ziraat Türkiye Kupası nedir? Özel karşılaşmayı özel kılan şey nedir?” gibi muhteşem sorulara imza attı. “Kampanya düzenleyelim. 3 taraftara saha içinde futbolcuların beklediği yerde (yedek kulübesi demek istiyor) maçı izleme hakkı verelim” gibi uluslararası futbol kurallarını hiçe sayacak, futbol tarihine altın harflerle geçecek zihni sinir önerilerinde bulundu.

12 - O dönem TFF yöneticisi olan ve, Nükhet Küçükel Ezberci ile “İlk kadın yönetici” sıfatıyla tanıtılan İdil Karademirlidağ Suher’le birlikte Medine Arslan ilk icraatını yaptı ve Lorbi PR Ajansı ile sözleşme imzalattı. TFF’nin yıllardır süregelen iletişimi, Medya İletişim Müdürlüğü tarafından sağlanmaktaydı. Zamanında Zeki Çol, Altuğ Soytuna, Hakan Yaşar, İlker Uğur gibi isimler bu görevi yıllarca başarıyla yürütmüştü. Hatta mevcut UEFA Başkanı Ceferin, ilk icraat olarak UEFA Başkanlık Ofisi Müdürü olarak dönemin başkanı Yıldırım Demirören’den neredeyse zorla İlker Uğur’u almıştı. İlker Uğur, TFF Medya İletişim Müdürlüğü’nden, UEFA’ya giden ilk Türk profesyonel olmuştu. Uğur halen bu görevi sürdürmekte… Yılların gazetecisi Hakan Yaşar, Medine Arslan ile kısa bir süre çalışmasına rağmen akıl dışı uygulamalara dayanamadı ve isteyerek emekli oldu; TFF’den ayrıldı.

13 - İdil Karademirlidağ Suher önderliğinde Lorbi PR ajansı ile aylık 160 bin lira gibi bir tutara sözleşme imzalatan Medine Arslan, mevcut iletişim çalışanlarını daha teknik işlere yönlendirip başkana özel bir iletişim sağlamaya başladı. Artık başkanın tüm konuşmalarını, davetleri, tanıtımları Lorbi ajans, aylık 160 bin lira bedel + masraflar karşılığında yapıyordu. Lorbi ajansta Beşiktaş Medya Sorumlusuyken adı yumruklu kavgaya karışan, asli işi reklam filmi yönetmeni olan Armağan Pekkaya sorumlu oldu ki halen de bu göreve devam ediyor.

14 - Daha fazla iletişim olmalıydı. Medine Arslan, Başkan Büyükekşi’yi ikna edip Milli Takımlar İletişime de muhteşem bir başarıyla Storxbox isimli ajansı aylık 270 bin lira + masraflar bedelle monte etti. Peki Storybox kimin ajansı? Ceyhun Kuburlu’nun…. Ceyhun Kuburlu nerede çalıştı? Hürriyet Gazetesi ekonomi servisinde ve Dünya Gazetesi’nde!.. Dünya Gazetesi’nin buradaki bağlantısı nedir? Bader Arslan… Bader Arslan kim? Medine Arslan’ın eşi. 2019 yılında House of Advice’ı kuran ve Dünya Gazetesi’nde Araştırma Müdürü olarak çalışan Bader Arslan, Ceyhun Kuburlu ile bu gazetede beraber çalıştı. Ceyhun Kuburlu’nun 2019 yılında Storybox isimli ajans kurması ve kısa süre içerisinde Medine Arslan vasıtasıyla TFF İletişim’in 270 bin lira + yapılan masraflarla resmi ajansı olması tesadüf müydü? Ekstra çekimler, twitter yönetimi, içerik hazırlamalar adı atında 270 bin liranın üzerine ne kadar harcama yapılıyor bilinmiyor.

15 - Yıllardır TFF İletişim, liyakatli çalışanlarıyla tüm bu görevleri ortalama 6 kişiyle ve adam başı 18-20 bin lira maaşla yönetebilirken; bir anda biri 160, birisi 270 bin lira toplam 500 bin liranın üzerinde aylık alan iki ajansın ortaya çıkması dikkat çekti.

16 - Peki bu ajanslar ne yaptı? En meşhur olay, Süper Kupa’ya kadar “YİİİİTTEEERRRRRR” diye bağırmaktı… Medine Arslan ve Lorbi ajanstan Armağan Pekkaya’nın “YİTEEEERRRRRRRR” repliği üzerinde Büyükekşi’yi uzun süre çalıştırdıkları iddia ediliyor. Ancak başkan, teatral bir kişilik olmadığından, (olma zorunluluğu da tabi ki bulunmuyor), “YİİİTEEEEERRRRRRR” çıkışını çok komik bir şekilde yaptı ve tüm ülkenin hatta dünyanın kara mizah olarak diline düştü.

17 - Skandal bitti mi? Maalesef bitmedi. Suudi Arabistan’ı birazcık tanıyanlar, birazcık tarih bilincine sahip olanlar gayet iyi bilir ki Büyük Önderimiz, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, o coğrafyada hiç sevilmez! Çünkü Araplar, Atatürk’ü, “Halifeliği kaldıran, Arapça karakterleri kaldıran kötü adam” olarak bilir. Bu ülkede tüm seviyede halka bu öğretilmiştir. Gerçeği tabii ki tüm dünyayla birlikte biz biliyoruz. Peki böyle bir ülkeye, 100. yılda neden Süper Kupa gibi büyük bir turnuva verildi. Perde arkası her yerde yazıldı çizildi. Ama bunları ilk kez duyacaksınız.

18 - Avrupa Müzik’in kurucusu yedek TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erdem, Eren Yeşilyurt ve Medine Arslan kafa kafaya verir. Toplantı üstüne toplantı yapılır. “Tarkan gelsin İstiklal Marşı’nı söylesin”, “29 Ekim’deki gibi gökyüzünü drone’lar ile donatalım” gibi sayısız fikir ortaya atılır. Riyad Season Şirketi, yapılan anlaşma gereği TFF’ye 700 bin dolar organizasyon harcama parası vermiştir. 29 Ekim’deki dronelardan fiyat alınır. 500 drone için 140 bin dolarlık teklif gelir. Ancak rakam çok, drone sayısı az bulunur. Vazgeçilir. “Tarkan” zaten ortaya atılan ve Başkan Büyükekşi’yi gaza getirmeye çalışılan havagazı bir fikirdir. “Tüm bakanları davet edelim”, “Tüm Kulüpleri davet edelim”, “Arap dünyasında meşhur olan Türk ünlüleri davet edelim” fikirleri ortaya atılır. Ancak THY’den tek bir büyük uçak kiralamanın bedeli 200 bin dolardır. TFF, Riyad’da konaklama için çok lüks bir otel olan JW Marriott’u seçti. 700 bin doların 200’ü tek bir uçak kiralamaya, 250’den fazlası konaklamaya gidince eldeki paraya ve “tanıdığa göre” bir ajans seçildi: A46. Kimdi A46? Genelde Düğün organize eden, bir de Emaar Square AVM’nin 2020 yılbaşı süslerini yapan firma. İlk kez bir statta çalışan A46 ne hazırladı? Işık düzeni, alev makineleri… Tarkan hayaliyle yola çıkan Cengiz Erdem, Eren Yeşilyurt, Medine Arslan ve Yasemin Güzeloğlu, Norm Ender, Murat Yıldırım ve eşi ile 20 kadar kendi çapında fenomeni Suudi Arabistan’a götürebildi. Fenomen denen kişilere ne kadar para ödendi, faturası ne kadar oldu?

19 - Sonrasında yaşananları herkes biliyor zaten. Suudi Arabistan'da maç oynanmadı, kulüpler Atatürk'süz çıkmayı kabul etmedi ve takımlar yurda döndü.

Skandal... Skandal... Skandal...

Daha ne kadar sürecek, o koltukta oturmaya ne kadar devam edecek, bilinmiyor.