Atatürk'ün izinde olan gençten geçmişten bugüne Atatürk ziyaretleri

İçerik üreticisi olan Can Osman Aksoy, Atatürk'ün İzmir ziyaretlerinden çekilen fotoğrafları günümüzle buluşturan duygusal bir video hazırladı. "Bu ülkenin her yerinde senden bir iz var ama bize bıraktığın asıl iz gönüllerimizde." açıklamasıyla paylaşılan video, sosyal medyada adeta bir duygusal fırtına estirdi.

Video, Atatürk'ün İzmir'e yaptığı ziyaretler sırasında halkla olan samimi anlarını ve izlerini günümüze taşıdı. Atatürk'ün İzmir'deki izleriyle harmanlanan görüntüler, izleyenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.