14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor

Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 model Cadillac marka zırhlı makam otomobili, restorasyonunun ardından sergilendiği Anıtkabir'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:36
Takip Et

Atatürk'ün zırhlı Cadillac'ı Anıtkabir'de sergileniyor

Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Antika Otomobil Federasyonu tarafından üstlenilen Cadillac marka limuzinin Temmuz 2018'de başlayan restorasyon çalışması, yaklaşık 5 yılın ardından tamamlandı.Anıtkabir Müze Komutanlığına teslim edilen otomobil, 23 Nisan Kulesi'nde sergilenmeye başlandı.Böylelikle, 2012 yılında başlayan Anıtkabir bünyesinde bulunan ve Atatürk'ün sağlığında kullandığı üç makam otomobilinin restorasyon çalışması tamamlanmış oldu.

Restorasyon yaklaşık 5 yıl sürdü

Edinilen bilgiye İş Bankası tarafından hediye edilen Cadillac marka otomobil, 1936-1938 arasında Mustafa Kemal Atatürk tarafından makam aracı olarak kullanıldı. Atatürk'ün vefatının ardından, vasiyetinde yer almaması nedeniyle kız kardeşi Makbule Atadan'a teslim edilen otomobil, Atadan’ın 1956 yılında vefatı üzerine 1959 'da Anıtkabir Müdürlüğüne teslim edildi.

2018 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında aslına uygun olarak restore edilen otomobilin eksik parçaları ve krom aksamları Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edildi. İç döşemesi ise aslına uygun olarak yeniden üretildi.

Atatürk'ün 3 otomobili de restore edildi. Anıtkabir bünyesinde bulunan ve Atatürk'ün kullandığı 3 makam otomobilinin restorasyon süreci 2012'de başladı. Anıtkabir Bakım Onarım ve Restorasyon Kurulunun aldığı kararla otomobiller Antika Otomobil Federasyonu atölyelerinde restore edildi.

İlk otomobilin yenilenme süreci 2015'te tamamlandı ve Anıtkabir'e teslim edildi. İkinci otomobilin restorasyon süreci ise 2018'de bitti. Son otomobilin Anıtkabir'e teslim edilmesiyle birlikte restorasyon süreci tamamlandı.(AA)

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
4
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
5
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
6
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Vivo X90 serisinin özellikleri belli oldu
﻿Vivo X90 serisinin özellikleri belli oldu
﻿Vivo X90 serisinin özellikleri belli oldu
﻿Kahvedeki cinayet kamerada 
﻿Kahvedeki cinayet kamerada 
﻿Kahvedeki cinayet kamerada 
﻿Ramazan’ın son Cuma namazı Bursa Ulu Cami de kılındı
﻿Ramazan’ın son Cuma namazı Bursa Ulu Cami de kılındı
﻿Ramazan’ın son Cuma namazı Bursa Ulu Cami de kılındı
﻿Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı
﻿Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı
﻿Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.