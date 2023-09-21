Ateş açılan iş yerinde ölümden saniyelerle kurtuldu

Adana'da, kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılan iş yerinde tezgahın altına eğilen müşteri, kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu.

KAYNAK: DHA
Ateş açılan iş yerinde ölümden saniyelerle kurtuldu

Olay, gece saatlerinde, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda husumetlileriyle karşılaşan kişi, yakınlardaki cep telefonu tamirciliği yapılan iş yerinin arkasındaki depoya sığındı. Saldırganın iş yerine silah doğrulttuğunu gören dükkan sahibi ve 1'i yaşlı, 2 müşteri panik yaşadı. Saldırgan, tabancayla iş yerinin camına 4 el ateş etti. Camın önündeki müşteri, son anda tezgahın altına eğilip kurtulurken, diğerleri de dükkanın arka tarafına koştu. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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