Athena Gökhan 'afralı tafralı' diyen Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi. Athena Gökhan'ın kulisteki tavırları Nurgül Yeşilçay’ı çileden çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Athena Gökhan 'afralı tafralı' diyen Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi. Athena Gökhan'ın kulisteki tavırları Nurgül Yeşilçay’ı çileden çıkardı
Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde gittiği Athena konseri sonrası Gökhan Özoğuz'a "Gökhan'da bir afra bir tafra! Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" sözleriyle sitem etti. Yeşilçay'a ünlü şarkıcıdan yanıt geldi.

Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile gittiği Athena konseri sonrası grubun solisti Gökhan Özoğuz'a sosyal medya hesabından sitem dolu sözler etmişti.

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"GÖKHAN'DA BİR AFRA BİR TAFRA"

Konser sonrası oğlu ile birlikte kulise girdiğini belirten Yeşilçay, paylaşımında; "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünkü çok seviyor Athena'yı! Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullanmıştı.

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"BELKİ ZOR BİR ZAMAN GEÇİRİYOR"

Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay'ın sitemine cevap verdi.

Özoğuz, "Bence öyle demek istemedi. Bazen insanların hayatlarında psikolojik olarak zor zamanları oluyor. Nurgül çok tatlı kadın. Konser öncesi sahne hazırlığında yoğun dönem oluyor. Bence öyle söylemek istememiştir. O da değerli bir sanatçı... Belki zor bir zaman geçiriyor. Kırgınlığım yok" dedi.

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