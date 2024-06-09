Atık su borusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Merkezde bulunan bir apartmanın atık su borusunda yaşanan olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. İş yerine ait borusunda bir mırıltı duyan vatandaşlar, hemen belediye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, sıkışanın bir yavru kedi olduğunu tespit etti. Kedinin, borudan sağ salim çıkarılması için ekipler hummalı bir çalışma yürüttü.

Neyse ki, kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı ve yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Veteriner müdahalesi sonrasında sağlıklı olduğu belirlenen kedi, tekrar özgürlüğüne kavuşturuldu ve sokaklara salındı.