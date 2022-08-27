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Atılım Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı verdi

Atılım Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:33
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Atılım Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı verdi

Atılım Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı verdi
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 10.09.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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