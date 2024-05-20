Dursun Özbek konuşurken Fenerbahçe'den olay yaratan paylaşım

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Dursun Özbek konuşurken Fenerbahçe'den olay yaratan paylaşım
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki polemik devam ediyor.

Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan Galatasaray derbisinin ardından iki kulüp arasında yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla artıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek saat 17.00'de başlayan basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alan açıklamalarda bulundu.
Tam da bu sırada Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından flaş bir mesaj yayınlandı.
Mesajda, Fenerbahçeli futbolcuların derbi galibiyeti sonrası çektirdiği fotoğrafa, "Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen Şimdi ağlamak geldiyse içinden Ne fark eder, ne fark eder" mesajı yazıldı.

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