Hakan Kara uyardı: Faizler tepetaklak olacak

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Kara, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde olmasının ve kur istikrarının yurtdışı yatırımcılar için çekici olduğunu belirtirken, aynı durumun yurtiçi tasarruf sahipleri için cazip olmadığını vurguladı.



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