Hakan Kara uyardı: Faizler tepetaklak olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara uyardı: Faizler tepetaklak olacak
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda politika faizine ilişkin tespitte bulundu.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Kara, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde olmasının ve kur istikrarının yurtdışı yatırımcılar için çekici olduğunu belirtirken, aynı durumun yurtiçi tasarruf sahipleri için cazip olmadığını vurguladı.

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