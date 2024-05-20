Panathinaikos'tan kovulan Fatih Terim'den flaş açıklama

Büyük umutlarla başına geçtiği Panathinaikos'ta alınan kötü sonuçların ardından gönderilen Fatih Terim, ayrılığına dair Yunan basınına konuştu.

ERT'ye açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum." dedi.

Yunanistan'da yaşananların Türkiye ile benzer olduğunu ifade eden Terim, "Ben de çalışırken sorduğum ve sürekli söylediğim bir şey var; gelen oyuncular için kalabalığın toplanması yerine geldiklerinde ve ayrılırken de bunu yapmaları için onları alkışlayıp desteklememiz önemli. Buraya geldiğimde, içeri girene kadar fotoğraf çektirmek isteyen ve bana güzel şeyler söyleyen çok sayıda insan vardı. Kalabalık olmak ve gerçek olmamak, az sayıda olmak ve eğer gerçekse diğerine göre daha iyi" yorumunu yaptı.