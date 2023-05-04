Atilla Szalai'nin babasından flaş açıklamalar. Bonservisinin ne kadar olduğunu söyledi

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Szalai'nin babası, oyuncunun geleceği ve bonservis ücreti hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Atilla Szalai'nin babasından flaş açıklamalar. Bonservisinin ne kadar olduğunu söyledi

Fenerbahçe’nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertlilerde sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor. Attila Szalai’nin babası da oğlunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"SZALAI HER YAZ ÇOK CİDDİ TEKLİFLER ALIYOR"
Sportsradio’ya konuşan baba Szalai, oğlunun her yaz çok ciddi teklifler aldığını belirtti. Attila Szalai’nin babası, Fenerbahçe’yle 2 yıl daha sözleşmelerinin bulunduğunu hatırlattı ve transferdeki önemli detaylardan birinin de kulübün isteyeceği bonservis bedeli olduğunu kaydetti. Attila Szalai’nin babası, Fenerbahçe’nin 20 milyon euro istemesi halinde oğluna talip olan takımların bu miktarı karşılayamayabileceğini söyledi.

Szalai'nin babası, son olarak oğlu için en uygun adresin Bundesliga veya İngiltere Premier Lig’in orta sıra takımlarının olacağını belirtti. Bayern Münih, Borussia Dortmund gibi kulüplerin ilk aşamada ‘olanaksız’ olduğunu kaydetti.

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