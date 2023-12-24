Atilla Taş’ın tutuklanmasına neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Meğer polise saldıran eşini tutmaya çalışmış

Atilla Taş eşiyle beraber Beşiktaş’ta bir mekanda karıştığı olay sonrası tutuklandı.

Taş’ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Atilla Taş’ın polise saldıran eşini tutmaya çalıştığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında Atilla Taş ve eşi aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş’ın işletmecilerle kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.