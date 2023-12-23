Atilla Taş tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş, barda karıştığı kavga sonucunda polise mukavemet gösterdiği için tutuklandı.

Beşiktaş’ta bir barda aşırı alkol aldıktan sonra çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verildiği iddia edilen Atilla Taş, önce bardan dışarı çıkarıldı ardından işletmecilerle kavga etti.

Olay yerine gelen polis ekiplerine de karşılık veren Atilla Taş ve eşi gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Taş ve eşi, işlemlerin ardından eşi serbest bırakılırken, Atilla Taş ise tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNE GİRDİ

Öte yandan FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 31 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.

3 Eylül'de örgüte yardım etmek suçundan tutuklanmıştı. 2017 Ekim ayında ise tahliye oldu.

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"OPERASYON ÇEKİYORLAR BANA"

Sürekli cezaevine girip çıkan Atilla Taş geçtiğimiz yıl sosyal medyada alay konusu olan bir paylaşım yapmıştı.

Taş, İstanbul’da düzenlenen maraton için devriye gezen polis helikopteriyle olan anısını paylaşmıştı.

Sabah helikopter sesine uyandığını söyleyen Taş, “Gece gece aklıma geldi. Olaya bak. Geçen sabah saat 7’de pencereden gelen helikopter sesiyle uyandım. Perdeyi bir açtım harbiden helikopter karşımda. Pilotu görebiliyorum o kadar yakın! Polis helikopteri. Uyku sersemi şaşırdım! Dedim operasyon çekiyorlar bana…” ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım:

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ATİLLA TAŞ KİMDİR?

1975 doğumlu Atilla Taş, Adana’da doğdu. Liseyi İstanbul Davutpaşa'da tamamlayan Taş, Erol Köse ile tanışarak müzik sektörüne adım attı.

Taş’ın piyasaya sürdüğü ilk albüm 'Kırmızılım' oldu.

Öte yandan 2010'ların başında Kanal 7'de "Taş Devri" isimli programı sundu.

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