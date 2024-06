Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan olayda, kuyruğuna taş dolu plastik kutu bağlanarak serbest bırakılan bir at trafikte büyük bir kazaya sebep oldu. İlçenin işlek caddesinde kontrolsüz bir şekilde koşturan at, ters yönde gelen bir araca çarptı. Çarpışma sonucu at yara alırken, araçta da ağır hasar meydana geldi.

Can kaybının olmaması teselli kaynağı olurken, ata bu zulmü yapan kişilerin bulunması istendi.