Atina'da orman yangınlarına yetersiz müdahale eylemi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 6 gündür devam eden orman yangınları ile mücadelede yetersiz kalındığı savunularak eylem düzenlendi.

KAYNAK: AA
Atina'da orman yangınlarına yetersiz müdahale eylemi

Yunanistan Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) çağrısıyla, orman yangınları ile mücadelede yetersiz kalındığı savunularak kent merkezinde eylem düzenlendi.

Eylemde, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınların 6 gündür kontrol altına alınamadığına işaret edildi.

"ORMANLAR KORUNSUN"

Eylemcilerin gösteride okudukları bildiride, yangınların kontrolden çıkmasının tek nedeninin iklim krizi olmadığı, bunda itfaiye teşkilatındaki personel sayısı ve araç eksikliğinin de payının büyük olduğu ifade edildi.

Eylemciler, "Kurbanlara adalet", "İtfaiye güçlendirilsin", "Ormanlar korunsun" yazılı dövizler taşıdı.

YANGINLARDA 19'Ü GÖÇMEN 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 6 gündür devam eden yangın nedeniyle, 21 Ağustos'ta Viotia'da bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Yangın sürecinde, Meriç Bölgesi'nden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin hukuka aykırı bir şekilde alıkonulup bir araca bağlı bir römorkun içinde tutulduğunu gösteren ve sosyal medyada yayınlanan videonun ardından polis araç sahibini ve beraberindeki iki kişiyi gözaltına aldı.

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