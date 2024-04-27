Avrupa Şampiyonası'nda bir madalya daha

Kaynak: AA
Avrupa Şampiyonası'nda bir madalya daha
Kayra Özdemir, Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Kayra Özdemir bronz madalya kazandı.

Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ve son gününde 5 milli sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar +78 kiloda iki milli sporcu bronz madalya maçında birbirleriyle karşılaştı. Hilal Öztürk, repesaj maçını kazanarak bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Kayra Özdemir ise yarı final karşılaşmasını kaybetti ve üçüncülük maçında Hilal'e rakip oldu.

Karşılaşmayı kazanan Kayra Özdemir, bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 100 kiloda Mert Şişmanoğlu, +100 kiloda Münir Ertuğ ve İbrahim Tataroğlu ise rakiplerine elendi.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nı 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı.

gml6edywgaarujp.jpeg

İlgili Haberler
Fenerbahçe derbide hükmen mağlubiyetten döndü
Son Haberler
Fenerbahçe derbide hükmen mağlubiyetten döndü Spor
Fenerbahçe derbide hükmen mağlubiyetten döndü
Erman Toroğlu Fenerbahçe Beşiktaş devre arasında 'Şişme kadınla seks' dedi Ender Bilgin şoke oldu Spor
Erman Toroğlu Fenerbahçe Beşiktaş devre arasında 'Şişme kadınla seks' dedi Ender Bilgin şoke oldu
Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı Video
Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
'Arkadaşlarımız Tayyip Erdoğan'a sahte anketler götürdü' AKP'li Metin Külünk'ten seçim sonrası itiraf Gündem
'Arkadaşlarımız Tayyip Erdoğan'a sahte anketler götürdü' AKP'li Metin Külünk'ten seçim sonrası itiraf
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey Spor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey
Bakan Yerlikaya başkanlığında İstanbul’da ‘Güvenlik Toplantısı’ Gündem
Bakan Yerlikaya başkanlığında İstanbul’da ‘Güvenlik Toplantısı’