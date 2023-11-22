Atina'da taksiciler yeni vergi yasasına tepki için grevde

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, hükümetin planladığı yeni vergi yasasına tepki amacıyla 24 saatlik grev başlattı.

KAYNAK: AA
Atina'da taksiciler yeni vergi yasasına tepki için grevde

Atina Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla başlayan grev kapsamında, Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler gün boyunca hizmet vermeme kararı aldı.

Hükümetin, serbest meslek çalışanlarının vergi kaçırmasını önlemek için uygulamayı planladığı yeni yasayı eleştiren SATA, yaptığı açıklamada, bu yasanın çok uluslu, büyük şirketlerin güçlenmesine ve küçük esnafın zarar görmesine neden olacağını öne sürdü.

Selanik başta olmak üzere Yunanistan'ın diğer bölgelerindeki taksici sendikaları da greve destek verdi.

Atina'da taksiciler, aynı gerekçeyle 16 Kasım'da da yerel saatle 09.00'dan 16.00'ya kadar iş bırakmıştı.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Spor
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı Gündem
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu Spor
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü Gündem
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu Spor
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar Gündem
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir?