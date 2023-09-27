Atina’nın Ankara ile pazarlığı: Sınır dışı ettiğimiz göçmenleri alın

Yunan Dışişleri ve Savunma İşleri Konseyi’nin (KYSEA) Salı günkü toplantısının gündeminde göç vardı. Yunan hükümeti, ülkeye göç akışını kesmek için Türkiye ile bir anlaşmaya varmak istiyor.

Kovid-19 salgını gerekçesiyle seyahat kısıtlamalarının yaşandığı 2022’nin tamamında 18 bin ve 2021’de 8 bin olan rakamlara kıyasla 2023’te şu ana kadar 30 binden fazla kişi ülkeye giriş yaptığı aktarıldı.

ÖZEL TELEFON HATTI

Yunan yayın organı eKathimeri’nin haberine göre, Yunanistan’ın Türkiye ile varmak istediği anlaşmanın ilk aşaması, iki ülkenin sahil güvenlik şeflerinin doğrudan iletişim kurmasına ve herhangi bir acil durumla hızlı bir şekilde ilgilenmesine olanak tanıyan bir telefon hattı kurulması olacak.

ANKARA’DAN ÜÇ TALEP

T24’ün gazeteden aktardığına göre, Yunanistan, Türkiye’den üç şey istiyor:

Yunanistan’a göçmen akışını engellemek için kara ve deniz sınırlarını daha iyi denetlemesi; insan kaçakçılarına göz açtırmaması ve Yunanistan’dan sınır dışı edilenleri kabul etmesi. Haberde, son günlerde iki ülkenin ilişkilerinde yaşanan iyileşmenin, Atina’yı Ankara’nın işbirliği yapacağı konusunda umutlandırdığı ifade ediliyor.

VİZE KOZU

Atina’nın göç anlaşmasına varmak için Türkiye’ye bazı teşvikler sunmayı planladığı da iddia edildi. Buna göre; Schengen bölgesindeki ülkelere seyahat eden Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun tamamen kaldırılması değilse bile Yunanistan, bu zorunluluğun gevşetilmesi için savunmaya hazır.

Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis, Perşembe günü Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile bir araya gelerek vize konusunu görüşecek.

Yunanistan, göçün Avrupa genelinde bir sorun olduğunu ve sadece Yunanistan’ın ya da güneydeki sınır ülkelerinin bu sorunla tek başına başa çıkamayacağını düşünüyor. Ancak eKathimerini, “Anlaşma sonucunda Türkiye, iç savaştan kaçan 3,5 milyondan fazla Suriyeliye de ev sahipliği yapıyor” ifadeleriyle varılacak bir göç anlaşmasının kendiler için olumlu sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

Atina ayrıca AB’nin, Yunanistan’ın üç talebinin karşılanması da dahil olmak üzere Türkiye’nin iş birliğini arttırması karşılığında her yıl Türkiye’deki Suriyelilerin bir kısmını almayı teklif edebileceğini değerlendiriyor. eKathimerini, Atina’nın bu değerlendirmesi için “Ancak bu, göçe karşı tutumların sertleştiği Avrupa’da siyasi olarak patlayıcı olabilir” yorumunda bulundu.