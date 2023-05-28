Atlarına binip oy kullanmaya gittiler

İzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörü ve arkadaşı, oy kullanmaya atlarıyla gittiler.

Atlarına binip oy kullanmaya gittiler

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur oylamasında vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara giderken, İzmir'in Bornova ilçesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yaka Mahallesi'nde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren, oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde giderken, arkadaşı Cihan Saha da kendisine atla birlikte eşlik etti.

'Karamel' ve 'Kara İnci' adlı atlarıyla okula giden Ceren ve Saha, oy kullanacakları sandığa gittiler.

“AT SEVGİSİNE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK”

Oy kullanacakları sandığa, atlara olan sevgiye dikkat çekmek için at üstünde gittiklerini ifade eden binicilik antrenörü Faruk Ceren, "Atalarımızın izinden gidiyor, onların yaptığını yapıyoruz. Bugün de demokrasinin gereklerini yerine getirmek için atlarımızla oy kullanmaya gidiyoruz. Amacım, hem bir binicilik antrenörü hem de bir hayvansever olarak at sevgisine bir farkındalık oluşturmak. Seçim herkes için hayırlı uğurlu olur inşallah" dedi.

Cihan Saha ise "Atın üstündeki Türk'tür, Türk değilse yüktür" diye mesaj verdi.

(İHA)

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