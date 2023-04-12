Beşiktaş'ın rakibi Atletico Madrid

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında bu akşam İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla sahaya çıkacak.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah beyazlı kulübün Deprem bölgesinde yapacağı okullar için kullanılacak.

HANGİ KANALDA?

NTV, Star TV, Eurostar, puhutv'den naklen yayınlanacak maçın biletleri Passolig'den ve Vodafone Park gişelerinden temin edilebiliyor. Kombinelerin geçerli olmayacağı karşılaşma için 162 numaralı locada bulunan koltukların biletleri de satışa sunulacak.

Biletlerin fiyatları 180 ile 4 bin lira arasında.



Teknik direktörlüğünü Diego Simeone'nin yaptığı, kadrosunda Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Jan Oblak, Saul Niguez gibi dünyaca ünlü futbolcuların bulunduğu Atletico Madrid, İspanya La Liga'da 3. sırada yer alıyor.