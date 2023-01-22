Atletico Madrid farklı kazandı

İspanya La Liga'nın 18. hafta maçında Atletico Madrid ile Valladolid karşı karşıya geldi.
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçı Atletico Madrid 10 dakika içinde attığı gollerle 3-0 kazandı.
Golleri 18. dakikada Morata, 23. dakikada Griezmann ve 28. dakikada Hermoso attı.
Atletico Madrid puanını 31'e yükseltirken Valladolid 17 puanda kaldı.
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