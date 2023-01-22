22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Atletico Madrid farklı kazandı

İspanya La Liga'da Atletico Madrid karşılaştığı Valladolid'i 3-0 yendi

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 04:40
Takip Et

Atletico Madrid-Valladolid: 10 dakikada bitti

Atletico Madrid farklı kazandı
+
Aa
-

İspanya La Liga'nın 18. hafta maçında Atletico Madrid ile Valladolid karşı karşıya geldi.

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçı Atletico Madrid 10 dakika içinde attığı gollerle 3-0 kazandı.

Golleri 18. dakikada Morata, 23. dakikada Griezmann ve 28. dakikada Hermoso attı.

Atletico Madrid puanını 31'e yükseltirken Valladolid 17 puanda kaldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
2
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
3
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
4
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
5
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
6
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu. İmza için İstanbul’a geldi
7
﻿Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu. İmza için İstanbul’a geldi
﻿Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu. İmza için İstanbul’a geldi
﻿RTÜK'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Yakından takip etmeye başladık
﻿RTÜK'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Yakından takip etmeye başladık
﻿RTÜK'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Yakından takip etmeye başladık
﻿Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti
﻿Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti
﻿Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti
﻿İsrail'in Kanada Büyükelçisi 'Netanyahu hükümetine' tepki için istifa etti
﻿İsrail'in Kanada Büyükelçisi 'Netanyahu hükümetine' tepki için istifa etti
﻿İsrail'in Kanada Büyükelçisi 'Netanyahu hükümetine' tepki için istifa etti
﻿Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi
﻿Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi
﻿Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.