Atlı polislere taze kan

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi’nde faaliyet gösteren Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği’nde, 18 Aralık 2023 ile 18 Nisan 2024 tarihleri arasında altı farklı şehirden gelen 50 kursiyer için düzenlenen “Temel Binicilik Eğitimi” başarı ile sonuçlandı.

Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek ve diğer emniyet görevlilerinin de hazır bulunduğu bir tören düzenlendi.

Bu törende, dört aylık yoğun eğitimi başarıyla bitiren 50 personele sertifikaları takdim edildi.