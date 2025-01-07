ATM önündeki cinayetin nedeni kan davası çıktı: Fail İstanbul'da yakalandı

2021 yılında Beğtaş'ın kardeşlerinin U.B.'nin babasını öldürdüğü, şüpheli U.B.'nin de bu nedenle cinayeti işlediği tespit edildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

ATM ÖNÜNDE SIRA BEKLİYORDU

ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beğtaş, yanına yaklaşan U.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücuduna kurşunlar isabet eden Maksut Beğtaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Pusu kurup öldürmüştü. Cinayetin nedeni belli oldu

KAN DAVASI ÇIKTI

Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı.

BİR SÜREDİR TAKİP EDİYORMUŞ

Maksut Beğtaş'ın kardeşlerinin U.B.'nin babası H.B.'yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi. U.B.'nin de bir süredir takip ettiği Beğtaş'ı öldürdüğü belirtildi.

4 AY ÖNCE KARAMÜRSEL'E TAŞINMIŞTI



Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş'in kan davasından kaçıp, 4 ay önce Karamürsel'e taşındığı öğrenildi.

Eşi Petek'i boğazını keserek öldürmüştü. Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Maksut Beğtaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Beğtaş, Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan U.B. ise adliyeye sevk edildi.

Eşi Petek'i boğazını keserek öldürmüştü. Cinayetin nedeni ortaya çıktı