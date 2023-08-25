Atmacalar Trabzon deplasmanına 3 puan yazdı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’in üçüncü haftasında oynanacak olan Karadeniz derbisinde; Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kozlarını Papara Park’ta paylaşacak.

Atmacalar, sezonun ilk üç puanını almak için hesaplar yaparken; Trabzonspor’da, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için komşusunu evine eli boş döndürmeyi düşünüyor.

Geride kalan iki haftada sadece tek puan alabilen Yeşil Mavililer, Papara Park’tan temiz bir galibiyetle ayrılmanın hesaplarını sıkı yapmaya başladı.

Atmacaların teknik patronu İlhan Palut, bu hafta boyunca yaptığı çalışmalarda oyuncularını sık sık uyardı, bazen de sinirlendi. Savuma hattından ziyade hücumda sıkıntıları görünen ekipte Palut, bu problemi bir an önce çözmeye çalışıyor.

Gol atmakta zorlanan ve zor pozisyona giren Çaykur Rizespor, bu hafta içi idmanlarında en fazla rakip yarı alanındaki gol yollarına daha çabuk nasıl inilir, nasıl çoğalınır türünde çalışmalara da ağırlık verdi.

Rizespor, kendi tesislerinde bugün son çalışmasını yaparak; yarın, yani maç günü öğlen saatlerinde özel takım otobüsüyle Trabzon’a hareket edecek.

URUGUAYLI HERNANDEZ

Bu arada forvet hattını güçlendirmek için, önümüzdeki 15 Eylül tarihine kadar takımına yeni isimler katmaya çalışacak olan Rizespor Kulübü, Uruguaylı golcü oyuncu Abel Hernandez’i önümüzdeki hafta içi kadrosuna katabilir.

Oyuncunun kulübü Penarol FC ile 1 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışan Atmacalar, 33 yaşındaki Uruguay milli takım forması giymiş oyuncu, daha önceki yıllarda Fransa, İtalya ve Brezilya liglerinde de forma giymişti.

Tecrübeli oyuncu, Rizespor’un kurmaylarına, Türk futbolu hakkında bilgisi olduğunu ve Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığını söylediği öğrenildi.

DAL VARESANOVİÇ "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Çaykur Rizespor’un, Bosna Hersek milli takım formasını defalarca giyen 22 yaşındaki genç oyuncusu Dal Varesanoviç, ligde ilk galibiyetlerini almak istediklerini ve bu galibiyette önemli bir rol olmak istediğini belirterek, Trabzonspor’a karşı zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

Varesanoviç: "Rize ve taraftarlarımız için ve de bizim için değer taşıyan bir maç olacak. İyi bir hocamız ve gelişime açık bir takımımız var. Bu gelişimi çabuk atlatıp bir an önce iyi skorlar ve sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

Genç oyuncu Varesanoviç’in babası olan 51 yaşındaki Mirza Varesanoviç de, 1998-2000 ve 2002-2003 futbol sezonlarında, Bursaspor’un formasını giymişti.