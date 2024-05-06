Anne ve bebek arabasına otomobil çarptı. Kazanı anı kamerada

Kaynak: DHA
Anne ve bebek arabasına otomobil çarptı. Kazanı anı kamerada
Bartın'da karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve sürdüğü ve bebek arabasına otomobil çarptı.

Yere düşen anne ve bebeği şans esere kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yürekleri ağıza getiren kaza kameraya yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Gölbucağı Mahallesi'nde gerçekleşti. Köksal Toptan Lisesi kavşağında bir anne, bebeğini koyduğu bebek arabası ile birlikte karşıdan karşıya geçmek istersen otomobil çarptı. Araba çarpan kadın, çarpmanın etkisi ile yere düştükten sonra hemen kalkarak bebeğini kucağına aldı. Yürekleri ağıza getiren kaza ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Kazanın hemen sonrasında çevredeki vatandaşlar kadının yardımını koştu. Yapılan ihbar sonrasında tedbir amaçlı bebek ve anne hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

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