ATM’de bulduğu paranın sahibini 2 hafta aradı

Vedat Suel isimli vatandaş, 2 hafta önce İpekyolu Caddesi üzerindeki PTT şubesinin ATM’sine gelerek para çekmek isterken, haznede unutulmuş 850 TL para buldu. Para bulan Suel, daha sonra arkadaşlarının aracığıyla PTT’den sahibine ulaşmak için başvuruda bulundu. PTT’nin güvenlik kameralarından yapılan tarama sonucunda paranın Hüsamettin Oğuz isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi.

2 hafta boyunca yanında taşıdığı parayı PTT’nin önünde sahibine teslim etti.

Yıllar geçse de sahibine parasını ulaştıracağını belirten Vedat Suel, “2 hafta önce çarşı merkezine geldiğimde PTT’den para çekmek istedim. ATM’ye tam kartımı yerleştireceğim sırada hemen içinde bir miktar para duruyordu. Bende aldım ve kime ait olduğunu bulmak için PTT kameralarında baktık. En sonunda abimizi bulduk, şükür bugünde parasını teslim ediyorum. İnşallah bu güzel hareket herkese nasip olur” dedi.

İyi insanların hala olduğunu belirten Hüsamettin Oğuz ise “Ben para çekecektim bir türlü para almadım. Sonra ATM değiştirdim ve baktığımda hesabımda para olmadığı görüldü. Kameralarda kim almış diye baktık. Bu arkadaşımız almıştı. Bende bekledim getirecek mi diye. Bugün bana getirip teslim etti. Buna mutlu oldum çünkü daha insanlık ölmemiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.