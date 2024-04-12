ATM'lerde artık olmayacak

Kaynak: Haber Merkezi
ATM'lerde artık olmayacak
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, banka ATM'leriyle ilgili bir iddiada bulunarak "Bankalar, 20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirmiyor" dedi.

Enflasyon ve kur krizi, TL'nin negatif getirisi yol açarken, bankalarla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu

Bankaların artık ATM'lere 200, 100 ve 50 TL'lik banknotları yerleştirdiğini söyleyen Babuşcu, güncel olarak 20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirilmediğini iddia etti.

Babuşçu bu iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

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1000 TL VE 500 TL BANKNOT ÇIKACAK MI?

Diğer taraftan Türkiye'de para basma yetkisine sahip Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 1000 TL ve 500 TL banknot, Darphane’nin de 10 TL madeni para basmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

İddialar sonrası geçtiğimiz yıl açıklamalarda bulunan Merkez Bankası eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Böyle bir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.

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