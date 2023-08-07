Atom bombası Hiroşima'ya düşünce bombayı yapan adam nasıl kahroldu. Dudaklarından bu sözler döküldü

Emekli general Naim Babüroğlu, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 78. Yıldönümünde atom bombası yapan adamın sözlerini paylaştı.

Atom bombası Hiroşima'ya düşünce bombayı yapan adam nasıl kahroldu. Dudaklarından bu sözler döküldü

Editör: Ayşe Memiş

Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tam 78 yıl önce tanıştı. 6-9 Ağustos, 2. Dünya Savaşı'nın bitişini getiren Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 78. Yıldönümü. Atom bombası saldırısında 220.000 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 78. Yıldönümünde sosyal medyada atom bombasını yapan adamın sözleri gündem oldu.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından adamın sözlerini şöyle aktardı:

6 Ağustos 1945, Hiroşima... ABD, 2.Dünya Savaşı’nda Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası attı. Ölü sayısını, ABD 117 bin, Japonya yarım milyona yakın olduğunu açıkladı.

-ABD'li Amiral Leahy, “Atom bombası kullanarak karanlık çağların barbarlarının etik standartlarını benimsedik. Bu şekilde savaşmak bana öğretilmedi.” dedi.

-Atom bombasının babası olarak bilinen Openheimer, patlamadan sonraki anlarda Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita'dan bir dizenin aklına geldiğini söyler:

“Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi.”

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Bu sözler, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 78. Yıldönümünde gündem oldu.

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ SALDIRISI

Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası saldırısı, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda 6 Ağustos 1945'te 08.15'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Uranyum-235 tipi atom bombası "Little Boy" ile Hiroşima'ya ve 9 Ağustos 1945, Plütonyum-239 tipi atom bombası "Fat Man" ile Nagasaki'ye gerçekleştirdiği saldırıdır. Saldırıya 220.000 kişinin öldüğü biliniyor.

J. ROBERT OPPENHEİMER KİMDİR?

İkinci Dünya Savaşı döneminde atom bombasını keşfeden Manhattan Projesi ekibinin lideri olan J. Robert Oppenheimer, ardından ABD Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı ve Sovyetler Birliği ile gelişmekte olan nükleer silahlanma yarışını yavaşlatmak için çalışmalar yaptı.

1954 yılında çeşitli gruplarla olan ilişkisi nedeniyle komünist olarak damgalanan ünlü fizikçi, federal hükümet tarafından görevden alındı ve sürgünü sırasında öğretmen ve teorik fizikçi olarak bilime katkılarını sürdürdü.

1946 yılından 1967 yılına kadar üç defa fizik alanında Nobel Ödülü’ne aday gösterildi fakat ölümünden önce hiçbirini kazanamadı.

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