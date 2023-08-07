Sırtında ölü kardeşiyle 10 dakika esas duruşta durdu. Hiroşima'da ölü kardeşinin yakılmasını seyretti

ABD, 6 ve 9 Ağustos 1945’te Japonya’da Hiroşima ve Nagasaki’ye atom bombası attı. Saldırı sonucu binlerce trajik anı ve görsel hafızalara kazındı. En çarpıcılarından biri de 10 yaşında bir çocuğun, saldırı sonrası hayatını kaybeden ve henüz küçücük bir bebek olan kardeşini sırtında taşıdığı fotoğraf oldu...

Sırtında ölü kardeşiyle 10 dakika esas duruşta durdu. Hiroşima'da ölü kardeşinin yakılmasını seyretti

Editör: Ersoy Özdem

Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tam 78 yıl önce tanıştı. ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. 9 Ağustos 1945'te ise bir diğer Japon şehri Nagasaki'yi atom bombası ile vurmuştu. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti. Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü.

O zamanlardan günümüze çok sayıda görüntü ve fotoğraf ulaştı. Her görsel, trajedinin ve vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor. En can yakan görsellerden birisi de sadece 10 yaşında olan küçük bir çocuğun, saldırı sonucu hayatını kaybeden kardeşiyle olan fotoğrafı…

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İşte atom bombası sonucu hayatını kaybeden kardeşini sırtında, saygı duruşunda taşıyan çocuğun fotoğrafının can alıcı hikayesi;

“Nagazaki, 1945...

10 yaşlarında bir çocuk. Bir asker disipliniyle dimdik duruyordu. Sırtında kardeşini, bir bebeği taşıyordu. Bebek ise uyuyor gibiydi. Çünkü ölüydü.

Çocuk beş ya da 10 dakika durdu. Beyaz maskeli adamlar ona doğru yürüdü ve sessizce bebeği tutan ipi çıkarmaya başladılar. Adamlar bebeği el ve ayaklarından tutarak ateşin üzerine yerleştirdiler. Çocuk, alevleri izlerken, dimdik ve hareket etmeden duruyordu. Dudağını o kadar kuvvetli ısırıyordu ki alt dudağına kan oturmuştu. Ateş, güneş batımı gibi hafif hafif yandı ve bitti. Çocuk arkasını döndü ve sessizce uzaklaştı.”

HİROŞİMA'DA ATOM BOMBASI KURBANLARI ANILDI

Japonya’da 78 yıl önce ABD tarafından yapılan dünyanın ilk atom bombası saldırısının kurbanları trajedinin yıl dönümünde Hiroşima kentinde düzenlenen törenle anıldı.

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Japonya’nın Hiroşima kentine düzenlenen dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler trajedinin yaşandığı kentte düzenlenen törenle anıldı. Felaketin 78’inci yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda bir araya gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler, rekor sayıda katılımla 111 ülkenin temsilcileri ve Japonya halkı, “Little Boy” adlı atom bombasının atıldığı zaman olan yerel saatle 08.15'te saygı duruşunda bulundu. Toplam katılımcı sayısının 50 bini bulduğu etkinlikte, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin ve döneme tanıklık eden kişilerin isimlerinin yer aldığı 339 bin 227 kişilik liste barış anıtına asıldı. Listede geçen yıldan bu yana yaşamını yitiren 5 bin 320 kişinin isimleri de yer aldı.

“NÜKLEER SİLAHSIZLANMA YOLU ZORLU HALE GELDİ”

Japonya Başbakanı Fumio Kishida törende yaptığı konuşmada, giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamına dikkat çekti. “Uluslararası bölünmelerin derinleşmesi ve Rusya'nın nükleer tehditleri nedeniyle nükleer silahsızlanmaya giden yol daha zorlu hale geldi” diyen Kishida, nükleer silahların neden olduğu Hiroşima ve Nagasaki trajedilerinin “asla” tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. Kishida, nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefine ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYA İLİŞKİN HİROŞİMA VİZYONU

Törende "Barış Deklarasyonu"nu okuyan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Mayıs ayında Hiroşima'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan dünya liderlerinin Barış Parkı’nı ziyaret ettiklerini, böylelikle atom bombasından sağ kurtulanların mesajlarının da liderlere ulaştığını ifade etti. Matsui, G7 Liderler Zirvesi sırasında yayımlanan “Nükleer Silahsızlanmaya İlişkin Hiroşima Vizyonu” adlı bildirinin nükleer silahların olmadığı bir dünya kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, “Dünya liderleri, bugünkü nükleer tehditlerin ve nükleer caydırıcılık teorisinin anlamsızlığı gerçeğiyle yüzleşmeli ve bizi mevcut tehlikeli dünyadan ideal dünyamıza götürmek için acilen somut adımlar atmalılar” dedi. “Dünya genelindeki politikacılar, barış adına Hiroşima'yı ziyaret etme konusunda G7 liderlerini örnek almalıdır” diyen Matsui, toplumun politikacıları nükleer caydırıcılıktan vazgeçmeye teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. Matsui, ABD'nin koruma şemsiyesi altında bulunan Japonya hükümetini, ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin desteklemediği Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı (TPNW) imzalamaya çağırdı.

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