Atom karıncanın aşkını ünlü sanatçı bitirdi. Her şey yılbaşı program çekiminde oldu. 'Gel beraber mesut olalım'

Galatasaray'ın Urguaylı yıldızı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan ayrıldı.

İkili, sosyal medyadan birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırdı ve birbirlerini takipten çıkardı.

Aşkın aniden bitmesi sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu.

AYRILIĞIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Bu ayrılığın sebebinin ise ünlü sanatçı Murat Boz olduğu iddia edildi.

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında Murat Boz'un, Devrim Özkan için söylediği şarkı, ikilinin aşkının bitmesine neden olduğu öne sürüldü.

Murat Boz programda, Özkan'ın kendisini seçmesi için, ''Gel gündüzle gece olalım. Gel seninle yıldız olalım, seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım.'' şarkısını söylemişti.

''TORREIRA GÖRMESİN''

Murat Boz'un söylediği bu şarkı sonrası sosyal medya, 'Torreira görmesin' yorumları ile çalkalanmıştı.

TARAFTAR DESTEK VERDİ

Torreira, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve 'Konsantrasyon' notunu düştü. Galatasaraylı taraftarlardan, 27 yaşındaki yıldıza destek mesajları yağdı.

Taraftarlar, Torreira'nın son paylaşımının altına, 'Sen profesyonel futbolcusun, moral bozmak yok. Canını sıkma Lucas. Taraftarlar seni çok seviyor.' yorumları yaptı.