Torreira Devrim Özkan aşkı yeşil sahaya taştı. Alanyaspor maçı öncesi görüntülü konuştular

Galatasaray, dün Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. Bir süredir birlikte olan Lucas Torreira ile Devrim Özkan, karşılaşma öncesi görüntülü konuştu.

Maça ilk 11'de başlayan Torreira, maç öncesi zemin kontrolüne çıktığı sırada Devrim Özkan ile görüntülü konuşurken görüldü.

AŞKLARINI İLAN ETMİŞLERDİ

Lucas Torreira, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan'ın kendisini öperken verdiği pozu paylaştı ve 'Seni seviyorum' notunu düşerek aşkını ilan etmişti.