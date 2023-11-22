Devrim Özkan'dan açıklama geldi. Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile evleneceği iddia edilmişti

Galatasaray’ın yıldız futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu sevgilisi Devrim Özkan’ın evleneceği iddia edildi.

Takvim'in haberine göre, Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Çift, İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacak.

Çiftin daha önce Uruguaylı futbolcu Torreira'nın ‘şartlı evlilik’ teklifi yüzünden ayrıldığı ve Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı üzerinde tepki gösterdiği de iddialar arasındaydı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özkan, söz konusu iddiaya yönelik açıklama yaptı. Özkan evlilik iddialarını yalanladı.

Özkan "Siz yalan haber yapmaktan yorulmuyorsanız, ben de sizinle tek tek dava sürecine girmekten yorulmuyorum bilesiniz!" dedi.