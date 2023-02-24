Hatayspor'dan önce Gana yaptı. Atsu'nun formasını kimse giyemeyecek

Gana Futbol Federasyonu (GFA), Hatay depreminde hayatını kaybeden Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun acısını hala duyduklarını açıkladı.

Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti.

Türkiye'de yaşanan deprem olayların üzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu'nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti.

Atsu, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta ülkesi Gana'ya gönderilmişti.



