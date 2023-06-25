Attan düşen vatandaş ambulans helikopterle kurtarıldı

(İHA) Olay, Hakkari'nin Kırıkdağ köyü çiçek vadisinde meydana geldi. Kurbanlık koyun almak üzere yaylaya çıkan Sabahattin Yiğit isimli vatandaşın bindiği at huysuzlaştı. Şaha kalkan atın üzerinden düşen Yiğit, ağır yaralandı.

Yaylacıların haber vermesiyle bölgeye 112 ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Araç yolunun olmadığı bölgeye yürüyerek giden sağlık ekipleri Yiğit'e yapılan ilk müdahalede düşmenin etkisiyle sırt ve kaburgaların da kırıklar olduğu tespit edildi.

Bölgeden sedye ile taşınmasının riskli olduğu üzerinde Yiğit için ambulans helikopter çağrıldı.

3 bin rakımlı yaylaya gelen ambulans helikopter Yiğit'i Hakkari Devlet Hastanesine götürdü. Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.