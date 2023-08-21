Attila Szalai'den Alman basınına Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin 2.5 sezon önce kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz ay 12.3 milyon euro bonservis karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Alman basınına çok özel açıklamalarda bulundu.

Attila Szalai'den Alman basınına Fenerbahçe itirafı

Editör: Barış Atakan

Transferi hakkında konuşan Attila Szalai, Fenerbahçe'den ayrılmanın zor olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı şöyle konuştu:
Bir üst ligde oynamanın her zaman hayalim olduğu bir sır değildi, başardığım için mutluyum. Çocukken elbette bunun hayalini kuruyorsunuz, bu yüzden çalışıyor, büyük oyuncular, büyük maçlar izliyor ve kendinizi o oyuncunun yerine koyuyorsunuz. Fenerbahçe'de harika bir iki buçuk yıl geçirdim, gerçekten ailenin bir parçası oldum, çok tecrübe kazandım ama hedefim her zaman Avrupa elit liginde futbol oynamaktı. Burada olduğum için mutluyum ve gelişmeye devam etmek ve Hoffenheim'da başarılı olmak için tüm gücümle çalışıyorum.

"TAMAMEN BİLİNÇLİ"
25 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerinin bilinçli bir şekilde inşa edildiğini ve adım adım ilerlemeyi başardığı için mutlu olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
Kariyerimi bilinçli bir şekilde inşa ettik, adım adım inşa edip gelişmek ve fırsat geldiğinde bundan faydalanmak iyi oldu diye düşünüyorum. Yani tamamen bilinçli bir planlama ve geliştirme sürecinin parçasıydı. Bir kez daha burada, Bundesliga'da olduğum için çok mutluyum. Transfer söylentilerini her zaman iyi idare edebildim ve gelecekte de böyle olacağına eminim. Şu şu takımlarla bir oyuncunun konuşulması benim için her zaman olumlu bir geri dönüş oldu. Bu gibi durumlarda kişi bilir, izlenir ve bir ilgisi veya belki de belirli bir teklifi vardır. Ama her zaman bunu ekarte etmeye ve olumlu bir motivasyon olarak kullanmaya çalıştım.

"SORUNSUZ GEÇTİ"

Szalai, Hoffenheim'a transfer süreci hakkında konuştu:
İlgi düzeyinde Hoffenheim zaten havadaydı, ancak bu yaz aylarında somut müzakerelere ulaştı ve şimdi her şey meyvesini verdi. İki kulübün oldukça hızlı bir şekilde anlaşmaya varmasına sevindim ve benimle konuşmak da zor olmadı, bu nedenle tüm müzakere süreci sorunsuz geçti. Bunun için Fenerbahçe'ye teşekkür etmeliyim çünkü takımdan çok şey aldım, orada gerçekten olgun bir oyuncu oldum. Veda etmek kolay olmadı, duygusal haftalar ve günler geçirdim. Sonunda Hoffenheim beni seçtiği için çok mutluyum, genel olarak bu değişikliğin her yönden olumlu olduğunu düşünüyorum.

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