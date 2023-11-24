AUZEF final sınavları ne zaman? 2023 AUZEF yarıyıl sonu final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınav tarihlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre AUZEF yarıyıl sonu final sınavlarının ne zaman hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? 2023 AUZEF yarıyıl sonu final sınavları ne zaman yapılacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
AUZEF final sınavları ne zaman? 2023 AUZEF yarıyıl sonu final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav takvimi yayınlandı. AUZEF'te açıktan üniversite eğitimi alan öğrenciler AUZEF final sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? 2023 AUZEF yarıyıl sonu final sınavları ne zaman yapılacak?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav, vize sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta da AUZEF vize sınav sorularını ve sınav sonuçlarını açıkladı. Şimdiden AUZEF final tarihleri merak konusu oldu.

AUZEF YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi final sınavı tarihlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre AUZEF güz dönemi final sınavları 6 Ocak - 7 Ocak 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF TELAFİ BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 10 Şubat -11 Şubat 2024 tarihlerinde olacak.

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