İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınavlarına az bir zaman kala öğrenciler vize sınav giriş belgelerini araştırıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden alınır?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavı giriş yerleri açıklandı. 2023-2024 AUZEF vize sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

‘’Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. ‘’

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavı 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde, yarıyıl sonu (telafi sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.