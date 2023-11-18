AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi vize sınavları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sınava giren adaylar vize sonuçlarının AUZEF tarafından ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?