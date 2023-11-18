İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler 11-12 Kasım’da gerçekleşen vize sınavlarının ardından sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi vize sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde yapıldı. 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11-12 Kasım’da gerçekleştirilen AUZEF vize sınavları için henüz sonuçlara ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.
2023-2024 AUZEF SINAV TAKVİMİ
2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.
AUZEF dönem sonu final sınavları ise 6-7 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre yarıyıl sonu telafi sınavlarının 10-11 Şubat'ta yapılacak.