İstanbul Üniversitesi büyük tepki çeken kararından geri adım attı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Üniversitesi büyük tepki çeken kararından geri adım attı
İstanbul Üniversitesi'nin kampüslerini halka açması öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, gelen tepkilerin ardından kısmi düzenlemeye gitti.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü kampüslerinin halka açılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Vatandaşların derse girip öğrencileri izlediği anların görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, rektörlük, olayın ardından internet sitesindeki açıklamayla kampüs ziyaretlerine düzenleme getirdi.

KAMPÜSE HAFTA İÇİ 13:00- 16:00 SAATLERİNDE GİRİLEBİLECEK

Alınan karara göre, tarihi ve kültürel nitelikleri sebebiyle Beyazıt yerleşkesi bahçesini kapsayacak olan ziyaretler hafta içi 13:00- 16:00 saatlerinde yapılabilecek. Ziyaretçiler de üniversiteye internet sitesi üzerinden randevu alarak gelebilecek.

istanbul-universitesi3.jpg

ZİYARETÇİ KARTLARIYLA GİRİŞLER SAĞLANACAK

Ziyaretlerde rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları, okuma salonları ve amfilere girilemeyecek. Vatandaşlar, güvenlik kontrolünden başarıyla geçtikten sonra girişte kendilerine verilecek ziyaretçi kartları ile kampüste dolaşabilecek.

Ziyaretlerin sadece kültürel amaçlı yapılabileceğinin anımsatıldığı açıklamada “Açık Kapı, Açık Bilim” yaklaşımlarının öğrencilerin huzur, refah ve güvenini muhafaza edecek, ziyaretçilerin sağlıklı ve kaliteli bir deneyim yaşayabilmesini mümkün kılacak şekilde yapılacağı bildirildi.

istanbul-universitesi31.jpg

İlgili Haberler
Halka açılan İstanbul Üniversitesi'nde vatandaşlar derse girip fotoğraf çekti. Böyle rezalet görülmedi
İstanbul Üniversitesi rektörü kurumun resmi sayfasını iyice kişisel bloguna çevirdi
İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilere 'yılbaşı ağacı' müdahalesi
İstanbul Üniversitesi’nden flaş karar. ‘Saldırılar durana kadar…’
Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Selman Öğüt'ü atadı
Boğaziçi Üniversitesi’nden İstanbul için tsunami uyarısı. Deniz altı heyelanından dolayı tsunami bekleniyor
İstanbul Üniversitesi’nden boykot kararı
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Milli güreşçi Selçuk Can'dan altın madalya Spor
Milli güreşçi Selçuk Can'dan altın madalya
Gazeteciye siyasetçiye yasak Menzil'e değil. Facianın yaşandığı maden bölgesine çadır kurdular Gündem
Gazeteciye siyasetçiye yasak Menzil'e değil. Facianın yaşandığı maden bölgesine çadır kurdular
Kayseri'de yalnız yaşayan kişi, tuvalette ölü bulundu Gündem
Kayseri'de yalnız yaşayan kişi, tuvalette ölü bulundu
Cudi ve Gabar dağı eteklerinde yetişiyor. Kanseri bitiriyor, tümörü durduruyor Gündem
Cudi ve Gabar dağı eteklerinde yetişiyor. Kanseri bitiriyor, tümörü durduruyor
Malatya'da 2 genç kız saç saça birbirine girdi. O anlar kamerada Gündem
Malatya'da 2 genç kız saç saça birbirine girdi. O anlar kamerada
Disney Plus'tan abonelik ücretlerine dev zam Teknoloji
Disney Plus'tan abonelik ücretlerine dev zam