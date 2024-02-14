İstanbul Üniversitesi büyük tepki çeken kararından geri adım attı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü kampüslerinin halka açılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Vatandaşların derse girip öğrencileri izlediği anların görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, rektörlük, olayın ardından internet sitesindeki açıklamayla kampüs ziyaretlerine düzenleme getirdi.

KAMPÜSE HAFTA İÇİ 13:00- 16:00 SAATLERİNDE GİRİLEBİLECEK

Alınan karara göre, tarihi ve kültürel nitelikleri sebebiyle Beyazıt yerleşkesi bahçesini kapsayacak olan ziyaretler hafta içi 13:00- 16:00 saatlerinde yapılabilecek. Ziyaretçiler de üniversiteye internet sitesi üzerinden randevu alarak gelebilecek.

ZİYARETÇİ KARTLARIYLA GİRİŞLER SAĞLANACAK

Ziyaretlerde rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları, okuma salonları ve amfilere girilemeyecek. Vatandaşlar, güvenlik kontrolünden başarıyla geçtikten sonra girişte kendilerine verilecek ziyaretçi kartları ile kampüste dolaşabilecek.

Ziyaretlerin sadece kültürel amaçlı yapılabileceğinin anımsatıldığı açıklamada “Açık Kapı, Açık Bilim” yaklaşımlarının öğrencilerin huzur, refah ve güvenini muhafaza edecek, ziyaretçilerin sağlıklı ve kaliteli bir deneyim yaşayabilmesini mümkün kılacak şekilde yapılacağı bildirildi.