Av tüfekli saldırgan dehşeti

Kocaeli Gebze'de bir şahıs, av tüfeğiyle iki kişiyi vurdu. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Av tüfekli saldırgan dehşeti

Olay, Hürriyet Mahallesi 2002 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasındaki tartışmanın ardından bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi vurdu.

Vurulan 2 kişi kanlar içinde yere yatarken vuran şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlattı.

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