Avcılar’da 4 katlı bina alev alev yandı. 11 kişi mahsur kaldı

İstanbul’un Avcılar ilçesi Tahtakale Eski İstanbul Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmak ve yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken mahsur kalan 11 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

“ALT KATTAN ÜST KATA ÇIKTI DUMANLAR“

Olayı gören Ünal Avcı isimli vatandaş, ”Baktım duman çıkıyor, insanlar bağırıyor, 112’yi aradım hemen. Binaya girdim şarteli kapattım. Balkonlardaydı insanlar. O zamana kadar zaten itfaiye yetişti ve tahliye ettiler. Alt kattan üst kata çıktı dumanlar“ ifadelerini kullandı.

“YANGIN BİRİNCİ KATTAN ÇIKTI”

Bina sakini Ali Abbar ise, ”Biz iftarımızı yaptık. Birden kapıyı bir açtık, duman kapıdan bastırdı. Olay nasıl oldu anlayamadık. Yangın birinci kattan çıktı. İki arkadaşımız koşarak indiler. Biz duman yüzünden inemedik. Arkadaşlar bize seslendi birinci katta yangın var siz inmeyin, dediler. Sağ olsun itfaiye geldi, bize yardım ettiler bizleri aşağı indirdiler. Yangını söndürdüler. Herkes iyi çok şükür kimse zarar görmedi” ifadelerini kullandı.