Avcılar'da 4 katlı bina alev alev yandı. 19 kişi çıkan yangında mahsur kaldı

Kaynak: DHA
Avcılar'da 4 katlı bina alev alev yandı. 19 kişi çıkan yangında mahsur kaldı
Avcılar’da 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katı alev alev yandı. Çıkan dumanlar bütün binayı sardı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 19 kişiyi kurtardı.

Denizköşkler Mahallesi Midilli Sokak'taki 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında çıkan duman bütün binayı kapladı. Binada oturan vatandaşlar zorlukla nefes almaya başlarken balkonlara çıkarak yardım istedi.

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19 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Avcılar İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangını söndürürken, bir yandan da mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarıldı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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