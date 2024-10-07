Avcılar'da feci kaza! Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı: Sürücü öldü

Kaynak: İHA
Avcılar'da feci kaza! Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı: Sürücü öldü

İstanbul D-100 Karayolu Avcılar istikametinde tur otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu Turan Can Tutaş hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Şükrübey mevkiinde meydana geldi. 22 AOM 409 plakalı tur otobüsü ile 34 HZA 212 plakalı motosikletin karıştığı kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Tutaş'a müdahale etti ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Tutaş kurtarılamadı.

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Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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