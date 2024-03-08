Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında saat 12.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolcu indirmek üzere durağa yanaşan metrobüse, aynı yönden gelen metrobüs arkadan çarptı. Meydana gelen kazada metrobüste bulunan 5 yolcu yaralanırken, güvenlik görevlisinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, durakta bulunan iki metrobüs ileriye alındı. Yapılan çalışmalar nedeniyle metrobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin çalışmaları sonrası kazaya karışan metrobüslerin vinç yardımıyla çekilmesi ile seferler normale dönerken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.