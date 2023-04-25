(İHA) Yaşanan depremlerin ardından imara uygun yapılmayan binlerce ev vatandaşa mezar oldu. Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından gözler beklenen Marmara depremi kapsamında İstanbul'a çevrildi.

Megakentte kentsel dönüşüm çalışmları hız kesmeden sürüyor. İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 37 yıllık 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ın ölümüne neden oldu.

İNCELEME YAPILDI

Cenazesi dün gece Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Edirne'ye götürülen kadının ölümünün ardından polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri inceleme başlattı.

Soruşturma çerçevesinde bilirkişi, polis ve Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından ekiplerin raporu doğrultusunda bina tahliye kararı verildi.

İki bloktan oluşan ve içinde 26 daire bulunan bina, yapılan incelemenin ardından riskli olduğu göz önüne alınarak tahliye için tebligat yapılmaya başlandı.

TESTLERİN ARDINDAN KARAR VERİLECEK

Binada oturan bazı vatandaşlar ise bu karara tepki gösterdi.

Binadan karot örneklerinin alınacağı ve testlerin ardından yıkımına karar verileceği öğrenildi.

Avcılar Belediyesi önce binayı mühürledi, ancak daha sonra özellikle binadaki işyerleri ve sağlık merkezi çalışanlarının tepkisi üzerine tahliye için 15 günlük ek süre tanıdı.

Binada oturanlar karara sevinirken, sağlık merkezi iptal edilen randevuları yeniden kabul etmeye başladı.