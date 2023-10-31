Avcılar'da otoparka silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Avcılar'da otoparkta çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürülürken bir kişi de ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: DHA
Avcılar'da otoparka silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, 19.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparka gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ile otoparkta bulunan Murat Aydemir ve Caner Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırganlardan biri Aydemir ve Şahin'e silahla ateş etti. Olayın ardından saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Caner Şahin ise, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRIYA UĞRAYANLARIN YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saldırıyı öğrenen Aydemir ve Şahin'in yakınları otoparka akın etti. Çevik kuvvet polisi olay yerinde önlem alırken saldırıya uğrayanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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