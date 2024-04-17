Avcılar'da peş peşe mührü sökülen otele operasyon

Kaynak: DHA
Avcılar'da peş peşe mührü sökülen otele operasyon
Avcılar'da polisin defalarca mühürlediği ancak her seferinde mührünün sökülerek yeniden açıldığı bir otelde yapılan aramada, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle gerçekleştirilen operasyonda iki kişide sahte dolar ve kuru sıkı tabanca bulundu.

Otelden ele geçirilen suç delilleriyle birlikte iki şüpheli gözaltına alındı ve otel tekrar mühürlendi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan otelin yasa dışı şekilde mührünün defalarca sökülüp açıldığını tespit etti.

Bu kez yapılan aramada A.E. isimli şüphelinin sahte dolar taşıdığı ve Esenyurt'ta bir suçla ilişkilendirildiği belirlendi. Diğer şüpheli Y.T.'nin ise üzerinde kuru sıkı tabanca bulundu.

Otelde görevli M.K.'nin ise iş yeri ile ilgili istenen evrakları sunamadığı belirtildi. Her iki şüpheli de gözaltına alındı ve adli makamlara teslim edildi.

Daha önce yapılan operasyonlarda da benzer suçlarla ilişkilendirilen otelde, 2023 yılında uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla S.K. ve T.G.'nin yakalandığı, ardından 2024 yılında da M.A. ve B.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

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