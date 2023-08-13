Avcılar’da serada yangın

İstanbul Avcılar’da serada yangın çıktı. Seranın plastik kasa ve tahta parçalarının olduğu bölümde çıkan yangın park halindeki minibüse sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

KAYNAK: DHA
Avcılar’da serada yangın

Yangın saat 11.20 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi Göl Boyu sokaktaki serada çıktı. Seranın bahçesinde bulunan plastik kasa ve tahta parçalarının olduğu bölümden henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bahçede park halinde bulunan minibüse de sıçradı. Yükselen alevler nedeniyle elektrik kabloları koptu. İhbar üzerine olay yerine Avcılar ve Esenyurt ilçelerinden itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Alevlerin sıçradığı minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı bölgeye piknik yapmaya gelen Arif Çiçin, "Burada piknik yapıyorduk bir anda dumanları gördük. Muhtemelen elektrikten çıktı, elektrik patlıyordu o sırada. Koştuk geldik. 5 dakika sürmeden itfaiye geldi. Seranın plastik kasalarıyla minibüs yandı." diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Köpekler havlayınca çıktım baktım. Birden alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle alev aldı " dedi.

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