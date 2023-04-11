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Avcılarlılar iftarda buluşmaya devam ediyor

Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Düzenlenen son programda Avcılar halkını yalnız bırakmayan Başkan Turan Hançerli, sofraları teker teker ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 16:17
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Avcılarlılar iftarda buluşmaya devam ediyor

Avcılarlılar iftarda buluşmaya devam ediyor
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ANKA'da yer alan haberde, Avcılar Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında düzenlediği iftar programları sürüyor. Son olarak düzenlenen iftar programına, Başkan Hançerli de katıldı.

Etkinliğe gösterilen ilgi için vatandaşa teşekkür eden Hançerli, “Burada Cihangir ve Ambarlı Mahallelerimizden komşularımızla buluştuk. Birçok siyasi partinin ilçe başkanlarının yan yana durması, birlikte olması, aynı sofrada oturup aynı sofrada birlikte yemek yemesi aslında ülkemizde özlediğimiz tablolarda biri. Yan yana gelmeyi, birlikte oturmayı, birlikte gülmeyi çok ama çok özledik. İşte bu birlikteliği oluşturduğumuzda birlikte gülmelerimiz, mutluluğumuz artacak; acı günlerimiz mutlaka azalacaktır. İftar programımıza katılan ilçe başkanlarımıza ve komşularımıza teşekkür ederim. Ramazan Bayramı’nızın şimdiden hayırları vesile olmasını diliyorum.”

 

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