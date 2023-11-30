Bir kadın, tasmayla dolaştırdığı adamın ağzına hem tükürdü hem sigarasının külünü döktü...

İngiltere'de bir kadın, sokakta boynunda tasmayla gezdirdiği adamın ağzına sigarasının külünü döktü, izmaritini yedirdi bir de tükürdü. Adamın halinden memnun tavırları sosyal medyada gündem oldu
01 Aralık 2023 Cuma
İngiltere'de bir kadın, sokakta boynunda tasmayla gezdirdiği adamın ağzına sigarasının külünü döktü, izmaritini yedirdi bir de tükürdü. Adamın halinden memnun tavırları sosyal medyada gündem oldu
İngiltere'de bir kadın, sokakta boynunda tasmayla gezdirdiği adamın ağzına sigarasının külünü döktü, izmaritini yedirdi bir de tükürdü. Adamın halinden memnun tavırları sosyal medyada gündem oldu